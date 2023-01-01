Les dernières offres d'emploi

Oct, 2025

CBSS recrute Ingénieur Sécurité Incendie
CBSS recrute Ingénieur Sécurité Incendie Expérimenté en sécurité incendie au sien de notre équipe, il aura pour mission, la responsabilité de faires les études nécessaires pour chaque projet en détection incendie ou… ...

Oct, 2025

Plan B recrute Responsable Logistique
Plan B recrute Responsable Logistique Localisation : Zone industrielle , Mnihla Expérience requise : Minimum 5 ans dans un poste similaire Missions principales : Le Responsable Logistique assure la gestion, l’organisation et… ...

Oct, 2025

Carthage Grains recrute Commercial
Carthage Grains recrute Commercial Personne motivée, rigoureuse et bien organisée pour assister notre équipe de trading. Missions principales : • Enregistrement des opérations effectuer par le département trading . • Préparation des… ...