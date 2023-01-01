Transcom recrute Des Agents Relation Client Fintech MEA Description & requirements Vous êtes passionnés par le commerce électronique et le paiement en ligne ? Transcom Tunisie est en pleine expansion ! Nous… ...
Oct, 2025
Business Hôtel recrute Agent de Securite
Business Hôtel recrute Des Agents de Sécurité Mission - Est chargé du contrôle de toutes les entrées et sorties dans l’hôtel. - Etablit les rapports de patrouille - Effectue les patrouilles à… ...
Oct, 2025
CBSS recrute Ingénieur Sécurité Incendie
CBSS recrute Ingénieur Sécurité Incendie Expérimenté en sécurité incendie au sien de notre équipe, il aura pour mission, la responsabilité de faires les études nécessaires pour chaque projet en détection incendie ou… ...
Industrial and Petroleum Engineering recrute Gestionnaire de Stock Principales responsabilités - Organisation du magasin : Assurer la mise en rayon des produits de manière attractive et conforme aux standards de l’entreprise. Veiller… ...
Groupe Sotupa Sancella SA recrute Responsable Audit Comptable et Financier (H/F) Mission Rattaché.e au Directeur d’Audit Interne, vous aurez comme missions de : - Mener des missions d’audit auprès de toutes les… ...
Nehos Groupe recrute Développeur Full Stack C# / Angular Sfax Débutant(e), motivé(e) et passionné(e) par le développement web, prêt(e) à apprendre et évoluer dans un environnement stimulant ! Profil Ayant une expérience… ...
Oct, 2025
Plan B recrute Responsable Logistique
Plan B recrute Responsable Logistique Localisation : Zone industrielle , Mnihla Expérience requise : Minimum 5 ans dans un poste similaire Missions principales : Le Responsable Logistique assure la gestion, l’organisation et… ...
Essania, société leader dans le secteur de volaille et dérivés située à El Mghira, Ben Arous renforce son équipe commerciale pour soutenir son ambitieux développement. Nous sommes à la recherche de talents… ...
Oct, 2025
Tricom recrute des Chargé.es de Qualité
Tricom recrute Des Chargé.es de Qualité Rattaché au Responsable qualité, le CQ aura pour missions de : • Assurer des contrôles de qualité en Auditant les RDV et en veillant à la… ...
Kyriad Prestige City Center Tunis recrute Spécialiste IT Profil - Expérimenté, motivé et passionné par les nouvelles technologies. - Poste : IT / Support Technique / Systèmes & Réseaux - Expérience exigée… ...
Kyriad Prestige City Center Tunis recrute Chef de Brigade Cuisine Passionné et rigoureux pour rejoindre son équipe dynamique. Profil recherché : Expérience dans l’hôtellerie exigée. Comment postuler : Cette opportunité vous intéresse… ...
Oct, 2025
Carthage Grains recrute Commercial
Carthage Grains recrute Commercial Personne motivée, rigoureuse et bien organisée pour assister notre équipe de trading. Missions principales : • Enregistrement des opérations effectuer par le département trading . • Préparation des… ...
Société SEM, ClimShop, comptoir spécialisé dans la vente de pièces et équipements de climatisation, plomberie et fluides, appartenant au Groupe Manaa Ingénieur Technico Commercial Junior Missions principales : • Accueillir et conseiller… ...
Société Général Recouvrement recrute Des Chargés Recouvrement Amiable ou Juridique Profil Jeunes niveau baccalauréat pour recouvrement des créances amiable ou juridique Comment postuler : Cette opportunité vous intéresse et votre profil correspond… ...