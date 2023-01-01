Z Boutique Hôtel Sfax recrute Chef de Rang Profil - Expérience en tant que chef de rang(2 à 3 ans) - Excellente présentation, sens du service et du détail - Connaissance des… ...
Abattoir ESSANIA, société leader dans le secteur agroalimentaire domaine volaille et dérivés située à El Mghira Ben Arous, renforce son équipe pour soutenir son ambitieux développement. Nous sommes à la recherche de… ...
Bi Consulting recrute Des Commerciales Freelance Chasseur d’Opportunités › QUI SOMMES-NOUS ? Nous sommes une société innovante spécialisée dans la création de solutions digitales pour TPE/PME. Notre mission ? Démocratiser le digital… ...
Monoprix recrute Chargé de la Qualité des Opérations E-Commerce Description du poste : Chargé(e) de la qualité des opérations e-commerce. Vous serez responsable de garantir la qualité et la conformité des commandes… ...
Groupe International en Afrique opérant dans la grande distribution et la chimie industriel, le premier acteur en Tunisie et le seul acteur régional indépendant en Afrique du Nord et de l’Ouest recrute… ...
TRANSCOM WORLD WIDE Nous assurons une gamme complète de services (Réception des appels) en langue Française, Italienne, Anglaise et Allemande pour le compte des clients internationaux à partir de nos deux sites… ...
Vous êtes à la recherche d’un emploi stable avec de réelles perspectives d’évolution ? Ou en poste, mais désireux (se) de changer de job ? Vous voulez rejoindre le leader mondial de… ...
Monoprix est une entreprise dynamique et innovante, spécialisée dans le secteur du commerce et de la distribution. Nous nous engageons à développer un environnement de travail stimulant et enrichissant, favorisant la croissance… ...
RANGEZ-MOI CE CV. DISCUTONS PLUTÔT ! Armatis Tunisie s’agrandit ! et recrute Des Collaborateurs En postulant chez nous vous ne rejoindrez pas seulement une entreprise, vous intègrerez une équipe composée d’hommes et… ...
Qui sommes-nous ? Une success story dans le service client ! Notre mission ? nous faisons beaucoup plus que le service à la clientèle - nous aidons nos clients dans tous les… ...
Oct, 2025
Concours Société Tunisienne de Sidérurgie El Fouladh pour le recrutement de 60 Agents 2025 مناظرة الشركة التونسية لصناعة الحديد الفولاذ لانتداب 60 فني و عون
30 فني مهني صنف 1 مؤهل تقني مهني (BTP) - اللحام والتركيب أو الحدادة الصناعية أو لحام مركب أو حداد لحام أو أنابيبي صناعي أو حدادة انشاءات معدنية أو حدادة مطالة سميكة… ...
Concours BNA, Banque Nationale Agricole pour le recrutement complémentaire relatif à l’année 2024, de vingt-deux (22) candidats, afin de renforcer ses structures par des cadres compétents capables de contribuer au développement de… ...
Oct, 2025
Concours Ciment de Bizerte pour le recrutement de 75 Cadres et Agents 2025 مناظرة شركة اسمنت بنزرت للانتداب 75 إطارات و عون
تعتزم شركة إسمنت بنزرت القيام بمناظرة خارجيّة بالإختبارات لإنتداب إطارات و عون تسيير وذلك وفق البيانات التّالية : ›› CA - مصلحة المحاسبة التحليلية › الأستاذية في علوم الاقتصاد أو/و علوم التصرف… ...
Le Ministère de la Santé de la Santé ouvre 7 Concours externes par épreuves destinés au recrutement de 402 nouveaux agents dans divers corps relevant de la fonction publique sanitaire. Calendrier des… ...