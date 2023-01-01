Les dernières offres d'emploi

Oct, 2025

BI Consulting recrute des Commerciales Freelance

Bi Consulting recrute Des Commerciales Freelance Chasseur d’Opportunités  › QUI SOMMES-NOUS ? Nous sommes une société innovante spécialisée dans la création de solutions digitales pour TPE/PME. Notre mission ? Démocratiser le digital… ...

TP recrute des Collaborateurs

Vous êtes à la recherche d’un emploi stable avec de réelles perspectives d’évolution ? Ou en poste, mais désireux (se) de changer de job ? Vous voulez rejoindre le leader mondial de… ...

Monoprix recrute des Collaborateurs

Monoprix est une entreprise dynamique et innovante, spécialisée dans le secteur du commerce et de la distribution. Nous nous engageons à développer un environnement de travail stimulant et enrichissant, favorisant la croissance… ...

Armatis recrute des Collaborateurs

RANGEZ-MOI CE CV. DISCUTONS PLUTÔT ! Armatis Tunisie s’agrandit ! et recrute Des Collaborateurs En postulant chez nous vous ne rejoindrez pas seulement une entreprise, vous intègrerez une équipe composée d’hommes et… ...

Oct, 2025

Concours Société Tunisienne de Sidérurgie El Fouladh pour le recrutement de 60 Agents 2025 مناظرة الشركة التونسية لصناعة الحديد الفولاذ لانتداب 60 فني و عون

30 فني مهني صنف 1 مؤهل تقني مهني (BTP) - اللحام والتركيب أو الحدادة الصناعية أو لحام مركب أو حداد لحام أو أنابيبي صناعي أو حدادة انشاءات معدنية أو حدادة مطالة سميكة… ...

Oct, 2025

Concours Ciment de Bizerte pour le recrutement de 75 Cadres et Agents 2025 مناظرة شركة اسمنت بنزرت للانتداب 75 إطارات و عون

تعتزم شركة إسمنت بنزرت القيام بمناظرة خارجيّة بالإختبارات لإنتداب إطارات و عون تسيير وذلك وفق البيانات التّالية : ›› CA - مصلحة المحاسبة التحليلية › الأستاذية في علوم الاقتصاد أو/و علوم التصرف… ...