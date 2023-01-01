Monoprix recrute Chargé de la Qualité des Opérations E-Commerce Description du poste : Chargé(e) de la qualité des opérations e-commerce. Vous serez responsable de garantir la qualité et la conformité des commandes… ...
Foodomarket recrute Sales Experts Francophone Prospection : appels et emails. Suivi personnalisé des prospects : comprendre leurs besoins et proposer des solutions adaptées. Gestion des rendez-vous et organisation de présentations produit. Votre… ...
Menarini is looking for Medical Representatives For Our Growing Team In Tunisia ’North Of Tunis’ DESCRIPTION AND AIM The role of Medical Representative is to deliver the highest quality scientific information to… ...
Nextcare Tunisie recrute Gestionnaire Financier et Comptable Mission Paiement Fournisseurs Paiement des dossiers tiers payant et remboursement Etablissement des états de rapprochement bancaire; Etablissement des RS; Gestion de la relation client Fournisseur… ...
L’Hôtel Kyriad Prestige City Center Tunis recrute Chef de Brigade Cuisine passionné et rigoureux pour rejoindre son équipe dynamique. Profil recherché : Expérience dans l’hôtellerie exigée. Comment postuler : Cette opportunité vous… ...
Alta Cafe Prod recrute Commercial Profil Commercial confirmé pour rejoindre notre équipe Niveau d’expérience : Expérience souhaitée Missions principales : Développer et fidéliser le portefeuille clients. Identifier de nouvelles opportunités commerciales. Participer… ...
Nextcare Tunisie recrute Référent d’Équipe Service Client Mission Veiller à la qualité du service rendu, soutient les membres de l’équipe dans la gestion quotidienne des demandes clients et participe à l’amélioration continue… ...
Société Wetech recrute Technicien en Maintenance Informatique WeTech recrute à Moknine ! Située à Farat Hached – Moknine Missions : Réparation PC & Laptop Maintenance imprimantes / photocopieurs Installation & configuration réseaux… ...
EPA Engineering recrute Superviseur de Travaux À Kesra Profil Technicien en génie civil ou hydraulique ou génie rural pour la supervision des travaux de périmètre irrigué à Kesra Siliana (durée entre 4… ...
Eurosud Publicite recrute Graphiste Print et Web Infographiste en Alternance Quelqu’un de créatif, motivé et prêt à relever des défis. Vous aurez pour missions principales au sein du service : - La… ...
Connectbiz recrute Responsable Back Office Assurance Profil Responsable Back-Office Assurance, motivée et organisée pour prendre en charge la gestion administrative et réglementaire de nos 4 cabinets de courtage et recruter puis superviser… ...
PGI Premium Garments Industry recrute Magasinier Dynamiques et motivés pour renforcer notre équipe. Missions: - Assurer la réception et le contrôle des marchandises. - Assurer le chargement et déchargement des marchandises. -… ...
Le Moteur recrute Responsable Maintenance et Moyens Généraux Missions principales : Superviser et coordonner l’ensemble des activités de maintenance préventive et curative des installations, équipements et infrastructures. Assurer la disponibilité, la fiabilité… ...
E Brand Digital recrute Développeur Web PHP / JS Motivé(e) pour renforcer notre équipe technique et participer à des projets variés, réalisés pour nos clients au Canada et en Tunisie. Vous travaillerez… ...