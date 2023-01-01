Transcom recrute Des Agents Relation Client Français et Anglai Fashion Retail Vous êtes passionné par la mode ? Vous êtes bilingue et souhaitez travailler dans un environnement challengeant? Transcom vous offre la… ...
MMT recrute Econome Missions - L’approvisionnement de tous les matières premières pour la cuisine centrale - La bonne conservation de la marchandise reçues Activités & Taches 1. Activité 1 : Approvisionnement a.… ...
Industrie Multinational opérant dans la grande distribution et l’industrie chimique recrute Responsable Dépôt de Distribution Junior Mission Organiser, coordonner, superviser et gérer l’ensemble des opérations de réception, stockage, manutention et livraison des… ...
Monoprix recrute Chargé de la Qualité des Opérations E-Commerce Description du poste : Chargé(e) de la qualité des opérations e-commerce. Vous serez responsable de garantir la qualité et la conformité des commandes… ...
Dans le cadre du renforcement de ses équipes logistiques, MMT, filiale du groupe Monoprix Tunisie, recrute Des Ouvriers Plateforme Fruits et Légumes Pour sa plateforme Fruits et Légumes située à Jebel Jloud.… ...
Concentrix recrute Des Profils de Vente Nous sommes un leader mondial en matière de technologie et de services qui propulse les marques du futur. Nous aidons des marques connues – celles que… ...
Industrie Multinational recrute Responsable Mécanique / Technicien Maintenance Mécanique Rattaché au Responsable Maintenance, votre mission consiste à : Assurer les meilleures conditions de fonctionnement des différents équipements et systèmes nécessaires à la… ...
Industrie Multinational opérant dans la grande distribution et l’industrie chimique recrute Responsable Stock PDR Mission - Planifier les inventaires en fonction du temps et de l’espace - Identifier les besoins en achat… ...
Dans le cadre de la nouvelle ouverture de notre magasin Monoprix à Hammamet, Monoprix recrute Des Agents de Sécurité Hammamet Motivés, sérieux et vigilants pour rejoindre notre équipe. Missions principales : Assurer… ...
Monoprix recrute Aide Magasinier Dépôt Sfax Missions : En tant que Aide Magasinier, vous superviserez la réception, le stockage, la préparation et l’expédition des marchandises tout en garantissant la sécurité et la… ...
Transcom recrute Des Agents Relation Client Français Anglais / Location de Voitures Transcom Tunisie est en pleine expansion ! Nous vous encourageons à faire partie de notre succès. Nous offrons * Un… ...
Concentrix multinationale spécialisée dans le service client à distance, nous travaillons avec des clients renommés. Concentrix recrute Des Conseillers Supports en Réception d’Appel Concentrix est un acteur majeur dans le milieu des… ...
Souhaitez-vous travailler dans un environnement innovatif et évolutif ? Rejoindre TP, c'est dire OUI à une expérience qui a du sens, celle où les rencontres et les missions vous poussent à grandir… ...
Tu cherches un emploi ou une nouvelle expérience ? TP Tunisie t’ouvre ses portes ! Tu maîtrises la langue française et tu voues une passion à l’art de la communication et aux… ...