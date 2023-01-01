Général Climatisation et Chauffage recrute Des Techniciens Supérieurs Plomberie Sanitaire et Climatisation Mission - Soudure PPR et cuivre - Installation, raccordement et montage des climatiseurs Split mural, armoire de climatisation et système… ...
Clinique El Yosr Internationale recrute Des Techniciens en Imagerie Médicale Profil Techniciens en Imagerie Médicale avec ou sans expérience. Composition du dossier : Photo, CV, Demande de travail, Copie conforme du diplôme,… ...
Oct, 2025
Marigold Hôtel recrute Réceptionniste
Marigold Hôtel recrute Réceptionniste Profil – Sexe : femme ou homme – Langues requises: Français, Anglais (Obligatoire) – Expérience Justifiée. – Compétences informatiques – Excellente présentation, attitude positive, bonne communication, dynamisme et… ...
Miss2L recrute Responsable Point de Vente Nabeul Cosmétique et Maquillage Manager de Point de Vente a nabeul, dynamique et passionné(e) pour assurer le bon fonctionnement de notre nouveau magasin. Missions principales •… ...
Miss2L est une marque spécialisée dans la cosmétique et le maquillage, offrant des produits innovants et de haute qualité à une clientèle exigeante. Dans le cadre de notre expansion, Miss 2 L… ...
Transcom recrute Des Agents Relation Client Français et Anglai Fashion Retail Vous êtes passionné par la mode ? Vous êtes bilingue et souhaitez travailler dans un environnement challengeant? Transcom vous offre la… ...
Monoprix recrute Chargé de la Qualité des Opérations E-Commerce Description du poste : Chargé(e) de la qualité des opérations e-commerce. Vous serez responsable de garantir la qualité et la conformité des commandes… ...
Industrie Multinational recrute Responsable Mécanique / Technicien Maintenance Mécanique Rattaché au Responsable Maintenance, votre mission consiste à : Assurer les meilleures conditions de fonctionnement des différents équipements et systèmes nécessaires à la… ...
Concentrix multinationale spécialisée dans le service client à distance, nous travaillons avec des clients renommés. Concentrix recrute Des Conseillers Supports en Réception d’Appel Concentrix est un acteur majeur dans le milieu des… ...
TP Tunisie maintient une dynamique de d’embouche solide et recrute Des Conseillers Client Assistance Commerciale Tu cherches un emploi ou une nouvelle expérience ? TP Tunisie t’ouvre ses portes : tu choisis… ...
Armatis recrute Des Chargés de Clientèle Multicanal Vous maîtrisez parfaitement la langue française à l’écrit et à l’oral ? Vous êtes ambitieux, dynamique et avez le sens du service et de l’écoute… ...
MMT recrute Econome Missions - L’approvisionnement de tous les matières premières pour la cuisine centrale - La bonne conservation de la marchandise reçues Activités & Taches 1. Activité 1 : Approvisionnement a.… ...
Industrie Multinational opérant dans la grande distribution et l’industrie chimique recrute Responsable Dépôt de Distribution Junior Mission Organiser, coordonner, superviser et gérer l’ensemble des opérations de réception, stockage, manutention et livraison des… ...
Concentrix recrute Des Profils de Vente Nous sommes un leader mondial en matière de technologie et de services qui propulse les marques du futur. Nous aidons des marques connues – celles que… ...