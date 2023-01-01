Les dernières offres d'emploi

Oct, 2025

Marigold Hôtel recrute Réceptionniste

Marigold Hôtel recrute Réceptionniste Profil – Sexe : femme ou homme – Langues requises: Français, Anglais (Obligatoire) – Expérience Justifiée. – Compétences informatiques – Excellente présentation, attitude positive, bonne communication, dynamisme et… ...

MMT recrute Econome

MMT recrute Econome Missions - L’approvisionnement de tous les matières premières pour la cuisine centrale - La bonne conservation de la marchandise reçues Activités & Taches 1. Activité 1 : Approvisionnement a.… ...